Svapo illegale e bustine ingannevoli durante i controlli dei carabinieri Sigarette illegali o packaging colorati per attirare il cliente

Anche lo svapo illegale e le bustine dei biscotti ripieni a Porta Nolana. Il dispositivo dei Carabinieri della compagnia Stella è imponente e vistoso grazie anche al comando provinciale di Napoli che ha predisposto l’impiego di diversi reparti.



L’area da setacciare non è grandissima dal punto di vista chilometrico ma la rete di vicoli e stradine forma una vera e propria ragnatela con l’antica porta tra la Torre della Fede e la Torre della Speranza come epicentro.



All’arrivo dei carabinieri la voce circola alla velocità del web e non è semplice fermare o controllare le persone sospette. Partono le perquisizioni tra le aree comuni. Non si trascurano le cabine Enel, i contatori dell’acqua, le cassette postali che sembrano non aver padrone e i veicoli verosimilmente abbandonati: i luoghi ideali per nascondere merce illegale.

E’ così che, a due passi da porta Nolana, i carabinieri notano uno scooter. La manopola dell’acceleratore è appoggiata al muro e il vano sella manca del nottolino della serratura. Nel vano 120 grammi di hashish e 10 sigarette elettriche svapo che promettono il gusto banana.

In realtà all’interno dei serbatoi delle sigarette il liquido è risultato essere 100% marijuana. L’hashish è contenuta in simpatiche e colorate bustine. Peccato che invece dei famosi giganti biscotti “croccanti fuori e morbidi dentro con un cuore di crema alle nocciole” ci fosse la droga pronta per essere venduta. I militari sequestrano tutto, pronti per approfondire la vicenda.

Un’imprenditoria della droga che continua ad evolversi. Non è la prima volta che ci si imbatte in sigarette illegali o packaging colorati per attirare il cliente ma anche per eludere i controlli delle forze dell’ordine.



Durante i controlli un 19enne è stato denunciato perché trovato con l’immancabile coltello a farfalla. Nelle sue tasche anche una dose di hashish.



Identificate 74 persone di cui 32 pregiudicati. Non sono mancati i controlli al codice della strada con 34 veicoli controllati e 3 mezzi sequestrati.