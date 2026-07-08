Hotel e lavoro: controlli dei carabinieri nel giuglianese

Controlli negli hotel del giuglianese, sicurezza e lavoro nel mirino dei carabinieri della compagnia locale.
I militari, anche grazie alla collaborazione del Nil e di personale dell’Asl Napoli 2 nord hanno ispezionato un albergo. 4 i dipendenti in nero identificati, diverse le violazioni al testo unico sulla sicurezza.
Le sanzioni complessive ammontano a 14200 euro, sospesa l’attività. Durante il controllo è stata disposta una sanificazione straordinaria, da compiere entro 7 giorni.
I controlli continueranno anche nelle prossime ore.