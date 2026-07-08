Juve Stabia, ufficializzate le date del ritiro di Polla Le vespe si raduneranno il 13 luglio, con partenza fissata due giorni dopo

La S.S. Juve Stabia 1907 comunica che la stagione sportiva 2026/27 prenderà ufficialmente il via lunedì 13 luglio con il raduno della squadra e le consuete visite mediche, che si svolgeranno presso il Centro Polidiagnostico Mavis di Torre Annunziata. Nelle giornate di lunedì 13 e martedì 14 luglio, i calciatori saranno impegnati nei test atletici in programma allo Stadio Comunale di Agerola. Successivamente, la squadra partirà per il ritiro precampionato, che si terrà a Polla da mercoledì 15 luglio a venerdì 31 luglio, dando così il via alla preparazione in vista della stagione 2026/27. Quartier generale del ritiro gialloblù sarà l’Hotel Insteia di Polla mentre le sedute di allenamento si svolgeranno presso lo Stadio Comunale Antonio Medici. Durante il periodo di preparazione saranno disputati degli allenamenti congiunti il cui calendario sarà comunicato nei prossimi giorni. Ad accogliere la S.S. Juve Stabia 1907 è il sindaco di Polla, Massimo Loviso, che ha espresso grande soddisfazione per l’arrivo delle Vespe in città: “Siamo felici e orgogliosi di poter ospitare la Juve Stabia presso il nostro impianto sportivo. È un onore accogliere un club dalla storia così importante e stiamo lavorando con il massimo impegno affinché il gruppo squadra e i tanti tifosi che raggiungeranno Polla possano vivere un soggiorno piacevole e un’esperienza all’altezza delle aspettative”. La società desidera esprimere il più sincero ringraziamento al Sindaco e all’Amministrazione Comunale di Polla per la disponibilità, la collaborazione e la calorosa ospitalità dimostrate, che hanno contribuito in maniera significativa all’organizzazione del ritiro.