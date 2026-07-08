Castellammare di Stabia: oltre 28 milioni di fondi Pnrr: opere concluse Scuole, sport, sicurezza del territorio, welfare e rigenerazione urbana

Oltre 28 milioni di euro per trasformare Castellammare di Stabia attraverso investimenti in scuole, impianti sportivi, sicurezza del territorio, welfare e rigenerazione urbana.

È il programma di opere concluso dall’amministrazione comunale grazie alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che comprende più di dieci interventi destinati a rafforzare i servizi pubblici e migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Tra gli interventi conclusi nei tempi previsti spiccano tre importanti opere di edilizia scolastica. Il plesso "Salvati", nel quartiere Scanzano, è stato completamente riqualificato con un investimento di 3.558.196,70 euro, trasformandosi in una scuola a consumi energetici quasi nulli, dotata di cucina, mensa, sala convegni, palestra e di un parco giochi esterno aperto anche al quartiere. Conclusa anche la riqualificazione dell’asilo nido di via Fratte, finanziata con 2.160.000 euro, che ha interessato gli spazi interni ed esterni, l'efficientamento energetico, gli impianti di climatizzazione e la mensa. A questi interventi si aggiunge la nuova ala del Polo Scolastico "K. Wojtyla" – Plesso Postiglione, realizzata grazie a un investimento di 3.179.144,43 euro.

Sul fronte dell'impiantistica sportiva è stato inaugurato il Mercantili Sport Park, in via Traversa Mercantili, realizzato con 629.884 euro e dotato di campo di calcio a cinque, campo di bocce e area giochi per bambini. Proseguono invece le opere complementari della Cittadella dello Sport, in via Traversa Fondo d'Orto: un intervento da 2.205.690,78 euro che prevede due campi polivalenti, due campi da padel, spogliatoi e parcheggio.

Importante anche l’impegno per la sicurezza del territorio. Sono stati infatti completati i lavori delle scogliere per la difesa della costa e di ripascimento dell'arenile in corso De Gasperi per 3.982.277 euro, insieme alla messa in sicurezza dei costoni e al rifacimento del manto stradale di via Varano, per 450.000 euro, che hanno consentito la riapertura di un'arteria contigua all’area archeologica rimasta chiusa per oltre dieci anni

Un capitolo significativo riguarda il recupero dei beni confiscati alla criminalità organizzata. È stato completato e sarà inaugurato prossimamente il centro polifunzionale giovanile, sportivo ed educativo intitolato ad Annibale Ruccello, realizzato con 2.103.191,79 euro all'interno dell'ex Plan B, bene confiscato alla camorra destinato a spazio dedicato allo sport, all'aggregazione e alle attività educative.

Grande attenzione è stata riservata anche al rafforzamento dei servizi di welfare. Il progetto "Dopo di Noi", finanziato con 715.000 euro, ha consentito la realizzazione di una struttura con due appartamenti residenziali e dodici posti letto, tra le prime e più significative esperienze di questo tipo nella provincia di Napoli. L'obiettivo è accompagnare le persone con disabilità verso percorsi di vita indipendente, favorendone l'inclusione sociale.

Sempre nell'ambito delle Politiche Sociali rientra il progetto "Percorsi di autonomia degli anziani non autosufficienti", finanziato con 250.000 euro: l’iniziativa coinvolge 100 beneficiari e punta a migliorare la qualità della vita degli anziani non autosufficienti, favorendone la permanenza nel proprio contesto abitativo. Il finanziamento prevede 100.000 euro per la dotazione tecnologica delle abitazioni e 150.000 euro per il potenziamento dell'assistenza domiciliare integrata.

L'intervento economicamente più rilevante attualmente in corso riguarda la rigenerazione urbana e ambientale del centro antico, finanziata con 8.706.870,59 euro. Il progetto punta a riqualificare gli spazi pubblici del centro storico, migliorare accessibilità e mobilità e rafforzare il tessuto economico e sociale dell'area. I lavori sono in corso e la conclusione, in questo caso, è consentita entro il 31 dicembre 2026.

Sul fronte della rigenerazione urbana prosegue anche il percorso di riqualificazione del quartiere Savorito. È stata infatti affidata la gara d'appalto per la realizzazione dell’opera, segnando un passaggio decisivo verso l'avvio. Il progetto, inizialmente finanziato con risorse del PNRR successivamente revocate, sarà comunque realizzato grazie ad altre fonti di finanziamento individuate dall’amministrazione comunale, che ha scelto di dare continuità a un intervento strategico per il futuro della città. L'opera prevede la demolizione e ricostruzione di 98 alloggi di edilizia residenziale pubblica, la realizzazione di una nuova scuola, spazi pubblici, aree verdi e servizi, con l'obiettivo di migliorare la qualità urbana e sociale del quartiere.

"Oltre 28 milioni di euro di risorse del Pnrr rappresentano una cifra straordinaria per Castellammare di Stabia.

Una cifra che questa amministrazione ha saputo trasformare in cantieri, opere concluse e interventi strategici destinati a cambiare il volto della città. Dalle scuole agli impianti sportivi, dalla sicurezza del territorio al welfare fino ai grandi progetti di rigenerazione urbana, stiamo dando concretezza a un programma di investimenti che migliora i servizi, riqualifica gli spazi pubblici e innalza la qualità della vita dei cittadini. Continueremo a rispettare i cronoprogrammi e a portare a termine tutte le opere programmate", dichiara Luigi Vicinanza, sindaco di Castellammare di Stabia.