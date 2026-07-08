Piano di Sorrento: Una nuova palestra per la scuola "Gargiulo-Maresca" Al via il bando di gara per l'impianto sportivo a Legittimo

Uno spazio dedicato allo sport, alla crescita e alla socializzazione. Muove un passo decisivo il progetto di ampliamento della scuola primaria "Gargiulo-Maresca" situata in località Legittimo.

L'amministrazione comunale di Piano di Sorrento ha ufficialmente pubblicato il bando di gara per la costruzione di un impianto sportivo coperto. Si tratta di un’opera molto attesa dal mondo scolastico e dall'intera comunità, pensata per dotare il plesso, recentemente efficientato e ampliato del corpo mensa, di una palestra all'avanguardia dove i bambini - e non solo - potranno svolgere le attività motorie e ricreative tutto l'anno.

Il valore complessivo del nuovo intervento è di oltre un milione e 670 mila euro. Per realizzare i lavori, il Comune sfrutta risorse derivanti dai mutui dedicati accesi con l'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, l'ente pubblico di riferimento per lo sviluppo dell'impiantistica sportiva in Italia. Inoltre, il progetto guarda con grande attenzione all'ambiente ed è stato ideato rispettando i più recenti Criteri Ambientali Minimi, garantendo così una forte attenzione al risparmio energetico e alla sostenibilità dei materiali utilizzati.

I tempi di esecuzione per l’impresa che realizzerà l'opera sono fissati in 270 giorni, ovvero circa nove mesi, a partire dal momento della consegna del cantiere. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato per il 7 settembre alle ore 23:59, mentre l'apertura delle buste telematiche avverrà la settimana successiva, il 14 settembre a partire dalle ore 10:00.

L'intero procedimento è coordinato dal Responsabile Unico del Progetto, l'architetto Francesco Saverio Cannavale.

"Questo progetto rappresenta un altro tassello fondamentale per lo sviluppo della nostra comunità - dicono il sindaco Salvatore Cappiello e l’assessore ai lavori pubblici Anna Iaccarino - La palestra della scuola di Legittimo sarà una struttura moderna e confortevole che consentirà ai nostri giovani di formarsi al meglio sotto ogni punto di vista. Siamo consapevoli del gap da recuperare, per questo continuiamo con concretezza a lavorare sodo e fortemente per rendere la nostra Città capace di fare un salto di qualità anche sotto il profilo dell’impiantistica sportiva".