Movida a San Ferdinando: sanzioni e denunce In campo anche il personale dell'Asl Napoli 1

I poliziotti dei commissariati San Ferdinando, Vicaria-Mercato, Ponticelli, della divisione amministrativa e sociale, unitamente ai militari della guardia di finanza e al personale della polizia locale e dell’Asl Napoli 1, hanno effettuato controlli nella zona dei “baretti” di Chiaia e nelle strade limitrofe.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno indentificato 63 persone, di cui 13 con precedenti di polizia, e controllato 20 veicoli. Inoltre, nel corso dell’attività, gli operatori hanno denunciato un soggetto poiché sorpreso nuovamente ad esercitare l’illecita attività di parcheggiatore abusivo.

Ancora, durante l’attività, sono stati controllati 13 esercizi commerciali; ad alcuni dei titolari sono state contestate diverse non conformità significative ed alcuni esercizi commerciali sono stati sanzionati per occupazione abusiva di suolo pubblico e insegna a bandiera, per mancanza della scia per la somministrazione di alimenti e bevande, per omessa verifica periodica biennale del registratore di cassa, per mancata trasmissione dei corrispettivi telematici e mancata tempestiva richiesta di intervento del misuratore fiscale.