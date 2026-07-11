Ruba denaro in due hotel di Ischia: denunciato un 49enne L'uomo è stato incastrato dai sistemi di videosorveglianza

La polizia ha denunciato un 49enne per furto. Nella notte tra lunedì e martedì, gli agenti del commissariato di Ischia, durante il servizio di controllo del territorio, sono prontamente intervenuti in via Baldassarre Cossa per la segnalazione di un furto consumato all’interno di una struttura ricettiva; ai poliziotti, giunti sul posto, il titolare ha riferito di aver notato la finestra forzata constatando l’ammanco di circa 450 euro.

A seguito di un’accurata attività d’indagine e attraverso l’analisi delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza, gli operatori, nella giornata di ieri, sono riusciti ad individuare e a rintracciare l'uomo a bordo di un motociclo a Casamicciola.

Ancora, dagli accertamenti di seguito eseguiti, i poliziotti hanno accertato che la stessa persona, si era resa responsabile di un altro furto perpretato, la scorsa domenica, all’interno di un’autovettura in sosta presso un’altra struttura ricettiva di Ischia, dove aveva asportato la somma di 60 euro.