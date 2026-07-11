San Giorgio a Cremano: la polizia sequestra 124 mila euro di dubbia provenienza Una coppia non ha saputo fornire giustificazioni in merito al possesso

La polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a San Giorgio a Cremano.

Gli agenti del commissariato di San Giorgio a Cremano e dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, con l’ausilio di un’unità cinofila della questura di Napoli, hanno identificato 80 persone, di cui 20 con precedenti e controllato 10 veicoli e diversi esercizi commerciali.

Ancora, gli operatori hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo e una donna, nel comune di San Giorgio a Cremano, dove hanno rinvenuto e sequestrato 124.160 euro, di cui la coppia non ha saputo fornire giustificazioni in merito al possesso.