Guida sicura: controlli della polizia ad Ottaviano Contestate cinque violazioni al codice della strada

Gli agenti del commissariato San Giuseppe Vesuviano, con il supporto dei militari dell’arma dei carabinieri e della guardia di finanza e di personale della polizia locale ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio ad Ottaviano.

Nel corso dell’attività, gli operatori hanno identificato 466 persone, di cui 63 con precedenti di polizia, controllato 172 veicoli, di cui 2 sottoposti a sequestro amministrativo, e contestato 5 violazioni del codice della strada.

Sono stati controllati 4 esercizi commerciali e 9 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione.