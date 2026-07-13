Napoli, droga occultata in un box: un arresto della polizia a villa San Giovanni Manette ai polsi di un 54enne

La polizia ha arrestato un 54enne, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti del commissariato San Giovanni-Barra, nel transitare in via Villa San Giovanni, hanno notato un uomo che con fare guardingo stava aprendo la porta di un box, pertanto, hanno proceduto al controllo.

L’intuito investigativo dei poliziotti ha trovato positivo riscontro in quanto il predetto è stato trovato in possesso di 520 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, mentre all’interno del box hanno rinvenuto, ben occultati, 480 involucri di hashish per un peso complessivo di circa 48 kg.