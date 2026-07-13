Napoli: controlli dei carabinieri in centro e nei quartieri Spagnoli Un 17enne è stato denunciato per aver tentato di eludere un controllo dell’esercito

Un 17enne è stato denunciato per aver tentato di eludere un controllo dell’esercito Italiano. Era in scooter in piazza Bellini e, quando i militari l’hanno fermato, li ha spintonati ed è fuggito.

I carabinieri lo hanno identificato e individuato in pochi minuti. E’ stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

Due i parcheggiatori abusivi denunciati, erano nei dintorni di piazza Municipio. Due anche i giovani sanzionati per guida senza patente.

Durante il servizio sono stati controllati 4 bar, 12 le prescrizioni prescritte per carenze igienico-sanitarie. 22 le contravvenzioni al codice della strada notificate, 4 i veicoli sequestrati. 2 gli assuntori di droga segnalati alla Prefettura.