Napoli, dovrà scontare oltre 5 anni di reclusione: arrestato dalla polizia Eseguito provvedimento per la carcerazione nei confronti di un 65enne

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato hanno eseguito nei confronti di un uomo il provvedimento per la carcerazione emesso lo scorso 9 luglio dalla procura della repubblica presso il tribunale di Napoli, ufficio esecuzioni penali, secondo il quale, l'uomo dovrà espiare la pena di 5 anni e 9 giorni di reclusione per i reati di truffa, intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, accesso abusivo ad un sistema informatico e falsificazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche.