Controlli della polizia a Frattamaggiore: denunce e sanzioni In supporto agli agenti anche il personale dell'Asl

Nel fine settimana appena trascorso, la polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Frattamaggiore.

Gli agenti del locale commissariato, con il supporto di personale dell’Asl Napoli 2 e dell’Ispettorato del lavoro, hanno identificato 294 persone, controllato 115 veicoli e contestato 6 violazioni del codice della strada.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno, inoltre, controllato un esercizio commerciale, riscontrando la presenza di 2 lavoratori non in regola con conseguente provvedimento di sospensione dell’attività e violazione della vigente normativa per mancata formazione in materia di sicurezza sul lavoro, elevando sanzioni amministrative per un totale complessivo di oltre 15.000 euro.

Ancora, sono state controllate 4 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione, infine, un uomo è stato denunciato per essersi rifiutato di sottoporsi ai dovuti accertamenti a seguito di incidente stradale.