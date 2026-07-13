Allegri è a Napoli, atterrato a Capodichino: al via la sua esperienza in azzurro Inizia l'era di Max Allegri al Napoli: atterrato a Capodichino, domani la conferenza stampa

Massimiliano Allegri è arrivato a Napoli. Il tecnico livornese è atterrato all'aeroporto di Capodichino alle ore 13:22 partendo da Linate: con il suo primo giorno in azzurro inizia ufficialmente la sua avventura all'ombra del Vesuvio. L'allenatore verrà presentato alla stampa campana e ai tifosi del Napoli domani alle 11:30 con una conferenza presso il Teatro San Carlo.

Ufficializzato tramite i canali della società, Massimiliano Allegri ha firmato un contratto con il Napoli legandosi al club fino al 30 giugno 2029. L'ex allenatore del Milan seguirà la squadra sin dal primo giorno di Dimaro in Trentino, dal 17 al 27 luglio.

Allegri arriva a Capodichino: accolto da tifosi e due dirigenti azzurri

Massimiliano Allegri quest'oggi è atterrato a Capodichino, dove ad accoglierlo ha trovato una rappresentanza della società azzurra. Per lui, infatti, erano presenti Antonio Sinicropi, club manager, e Paolo Rea, team manager. Dopo mesi di attesa, l'avventura del tecnico al Napoli ha ufficialmente inizio.

Domani in conferenza stampa parlerà per la prima volta come allenatore del Napoli e al suo fianco sarà presente il presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis.