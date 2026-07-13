A Città della Scienza l'evento conclusivo di "ConnActions" tra Italia e Germania Il 15 luglio dalle 14.30 un workshop della rete dell’”Artigianato Artistico”, aperto al pubblico

Il Centro Congressi di Città della Scienza si prepara a ospitare, nelle giornate del 14 e 15 luglio, l’evento conclusivo di ConnActions, un’iniziativa cardine nell’ambito della cooperazione bilaterale tra Italia e Germania in materia di formazione professionale duale.

Il progetto, di durata quadriennale, è finanziato dal Ministero federale tedesco dell’Istruzione, della Famiglia, degli Anziani, delle Donne e della Gioventù (BMBFSFJ) ed è coordinato a livello nazionale da AHK Italien (la Camera di Commercio Italo-Germanica).

A Città della Scienza il progetto ConnActions tra Italia e Germania

Nato con l’obiettivo di stimolare il dialogo e lo scambio proficuo di esperienze tra i due Paesi, ConnActions ha permesso in questi anni di sperimentare modelli vincenti di partnership pubblico-privata, contribuendo all’evoluzione e al potenziamento dei sistemi formativi coinvolti. L'evento vedrà la partecipazione del Comitato di Supporto e Monitoraggio e dei rappresentanti delle sei reti bilaterali modello sviluppate nel corso del progetto: Artigianato Artistico, Gusto, Orientamento, Ottici, Scalpellini e Vino.

Sarà un momento di fondamentale confronto per analizzare i risultati contenutistici, gli output raggiunti e le metodologie di cooperazione più efficaci consolidate in quattro anni di sinergia. Il benvenuto ai partecipanti sarà a cura del neopresidente di Città della Scienza, prof. Giovanni Covone, previsto nella mattinata della prima giornata dei lavori.

Il focus del 15 luglio: il futuro dell’Artigianato Artistico Digitale

Mercoledì 15 luglio a partire dalle 14.30 è in programma un workshop della rete dell’”Artigianato Artistico”, aperto al pubblico, che vedrà una discussione strutturata interattiva tra studenti e artigiani sulle opportunità e il futuro dell’artigianato artistico nell’era digitale.

Tra i promotori di quest’iniziativa, Cristina d’Alessandro per E.I.T.D., Carla Langella per l’Università Federico II, Valter Luca De Bartolomeis, Direttore scolastico del Palizzi-Caselli, Roseli Ferraiuoli per l’ITS MADE, Luca Simeone per Città della Scienza.

Un ecosistema di innovazione e connessioni territoriali

In qualità di ente ospitante, Città della Scienza valorizzerà l’evento mettendo a disposizione dei partecipanti la rete d'innovazione del proprio ecosistema. Saranno favoriti incontri con le startup e le imprese dell'incubatore di Campania NewSteel e con la community di innovatori e coworker del Progetto Strategico Regionale Manifattur@ Campania 4.0.

Quest’ultima iniziativa, promossa dalla Regione Campania, punta proprio a stimolare la transizione sistemica della manifattura regionale verso il paradigma 4.0. Durante l’evento del 15 luglio, i partecipanti potranno inoltre interfacciarsi direttamente con i servizi e le opportunità offerte dallo Sportello CdS 4.0, quale punto di accesso ai servizi di informazione, orientamento e accompagnamento rivolti a imprese, startup, professionisti e stakeholder interessati ai processi di innovazione e trasformazione digitale.