SSC Napoli, presentato il nuovo training kit per la stagione 2026/27 Il numero 10 sullo smanicato allenamento azzurro: il design della nuova linea training del Napoli

Il Napoli ha presentato la nuova linea Training 2026/27, realizzata in collaborazione con EA7 per accompagnare la Prima Squadra nelle sessioni di allenamento e nelle fasi di preparazione alle gare ufficiali della stagione del Centenario. Un kit che si aggiunge alla maglia Home 26/27 realizzata dal club per l'anno del Centenraio.

Azzurro come nota identitaria, con inserti blu scuro e bande a strisce bianco-azzurre sulle spalle: un richiamo anche alla storia passata della SSC Napoli, proprio per celebrare questo traguardo.

Training Kit SSC Napoli: il numero 10 presente sullo smanicato

Il design si ispira a un linguaggio sportivo contemporaneo, con richiami streetwear reinterpretati attraverso l’identità visiva di SSC Napoli. Sul fronte figurano i loghi SSC Napoli, EA7 e Coca-Cola, Global Training Kit Partner del Club per la terza stagione consecutiva nell’ambito di una partnership confermata fino al 2028. Sul retro, la scritta “SSC Napoli” rafforza il senso di appartenenza della linea.

La linea comprende anche lo smanicato allenamento azzurro, caratterizzato dagli stessi inserti blu scuro e dalle bande bianco-azzurre sulle spalle. Sul fronte, accanto ai loghi SSC Napoli, EA7 e Coca-Cola, compare il numero 10, simbolo iconico nell’immaginario calcistico azzurro.

La gamma Training 2026/27 include inoltre felpe allenamento, giacche antivento, pantaloni, shorts e calze allenamento. La linea Training 2026/27 sarà disponibile da oggi alle 19:26 in pre-sale sullo store online ufficiale SSC Napoli.