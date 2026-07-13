Napoli, dovrà scontare oltre 2 anni di reclusione: arrestato Provvedimento per la carcerazione nei confronti di un 24enne

Gli agenti del commissariato Montecalvario hanno eseguito nei confronti di un uomo il provvedimento per la carcerazione emesso lo scorso 9 luglio dalla procura generale della repubblica presso la corte d’ppello di Firenze, ufficio esecuzioni penali, secondo il quale, dovrà espiare la pena di 2 anni, 9 mesi e 19 giorni di reclusione per rapina e lesioni personali, reati commessi nel 2023 a Forte dei Marmi.