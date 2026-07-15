Rostan:"Buon lavoro a Diamantini, priorità accelerare procedure per nuovi treni" "Serve un passo decisivo per migliaia di pendolari e cittadini campani"

"Mi auguro che la nomina di Pietro Diamantini a nuovo amministratore unico dell’ente autonomo Volturno rappresenti quel cambio di passo decisivo che migliaia di pendolari e cittadini campani attendono da anni per fruire finalmente di un servizio di trasporto pubblico all’altezza dei loro bisogni.

Le priorità sono diverse, ma al centro della nuova gestione devono necessariamente esserci la ristrutturazione radicale della Circumvesuviana con l’immissione in servizio dei nuovi treni e la sicurezza e accessibilità delle stazioni".

Lo ha dichiarato la consigliera regionale della Lega Michela Rostan, componente dell’Ufficio di presidenza del consiglio.

“Il disastro Circumvesuviana è sotto gli occhi di tutti - ha aggiunto Rostan - e lo stesso ministro dei Trasporti Matteo Salvini è più volte intervenuto per sollecitare una svolta nella gestione. Negli ultimi anni questa infrastruttura ha perso il 40% dei passeggeri, chiaro segnale di sfiducia da parte degli utenti.

Auguro buon lavoro a Diamantini in attesa di prendere visione dei nuovi piani industriali che devono necessariamente riguardare il rinnovamento dei treni accelerando tutte le procedure per portare a termine la prima commessa che ne prevede ben 56”