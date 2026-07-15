Tribunale di Napoli nord: Antonio Mungo è il nuovo presidente Cerimonia di insediamento ad Aversa

Nella sala Livatino del castello Aragonese di Aversa si è svolta la cerimonia di insediamento del dott. Antonio Mungo quale nuovo Presidente del tribunale di Napoli nord.

Ad aprire la cerimonia è stato il presidente uscente, Francesco Todisco, che ha rivolto al suo successore parole di grande stima e fiducia.

"Accolgo con soddisfazione e felicità la nomina di Antonio Mungo", ha affermato Todisco, sottolineando l’unicità del suo percorso professionale e il contributo determinante fornito sin dalla nascita del Tribunale di Napoli Nord.

"Ha organizzato e seguito le attività connesse all’avvio di un ufficio giudiziario di grandi dimensioni. Il mio auspicio è che possa compiere quel piccolo, ma decisivo passo che ancora manca per completare il percorso di crescita di questo Tribunale. Confidiamo nelle sue capacità organizzative e nella sua esperienza nella gestione delle piante organiche, sia del personale amministrativo sia della magistratura".

La presidente della corte di appello Maria Rosaria Covelli: "La cerimonia odierna rappresenta un momento particolarmente significativo nella vita di questo Tribunale. Ogni avvicendamento alla guida di un ufficio giudiziario costituisce un passaggio molto importante”

La presidente ha innanzi tutto rivolto un sentito ringraziamento a Francesco Todisco per il lavoro svolto alla guida dell’Ufficio.

«Desidero esprimere gratitudine al presidente Todisco per l’impegno profuso in questi anni, nel segno della continuità con il lavoro svolto dal presidente Pierluigi Picardi. Il Tribunale di Napoli Nord è il quarto tribunale d’Italia per dimensioni e il secondo del Distretto di Napoli. In un contesto assai complesso, il presidente Todisco ha saputo affrontare le difficoltà con equilibrio, competenza, garbo e fermezza».

La presidente Covelli ha quindi ripercorso le principali tappe della carriera di Antonio Mungo, evidenziandone la lunga e densa esperienza nel settore civile e il ruolo importante svolto nei processi di innovazione della giustizia.

"Antonio Mungo ha accompagnato la magistratura in uno dei più importanti percorsi di modernizzazione degli ultimi anni, quello del processo civile telematico.

È stato referente distrettuale presso la Corte d’Appello, ha maturato significative esperienze internazionali presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea a Lussemburgo e ha collaborato con commissioni del Consiglio Superiore della Magistratura.

È un magistrato di straordinaria professionalità e laboriosità, che ha contribuito in maniera significativa al raggiungimento degli obiettivi del Pnrr, nel corso del suo ultimo incarico in Corte d’Appello di Napoli».

La presidente ha inoltre espresso apprezzamento per i risultati raggiunti dal tribunale di Napoli nord, composto da eccellenti magistrati, manifestando fiducia nella futura gestione dell’Ufficio.

«Non mancheranno le difficoltà, ma sono certa che Antonio Mungo saprà affrontarle con spirito positivo e propositivo. Continueremo a lavorare per il rafforzamento degli Uffici del Giudice di Pace e per l’ampliamento della pianta organica della magistratura togata, onoraria e amministrativa. Desidero inoltre sottolineare l’impegno dell’Avvocatura di Napoli Nord, con la quale sono certa che il nuovo Presidente instaurerà un dialogo costruttivo e proficuo. Il nuovo Presidente potrà contare anche sulla sinergia con la Procura della Repubblica di Napoli Nord, guidata da Domenico Airoma, anch’egli aperto al dialogo e all’ascolto” ».

Covelli ha infine evidenziato quella che ha definito «una singolare e felice congiuntura del destino»: Mungo, infatti, fu delegato nel 2013 dal Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Ministero per seguire le attività legate alla nascita del Tribunale di Napoli Nord e, oggi, ne assume la guida.

"Per lui si tratta di un vero ritorno a casa. Sono certa che troverò in Antonio Mungo un interlocutore prezioso e autorevole, per la pluralità di esperienze maturate, la profonda conoscenza dell’organizzazione giudiziaria, l’attenzione all’innovazione. Da parte mia, l’augurio affettuoso per questa nuova entusiasmante sfida".

Parole di stima e collaborazione sono giunte anche dal Procuratore della Repubblica di Avellino, Domenico Airoma: "Nulla accade per caso. Antonio Mungo possiede qualità che non si improvvisano: la pazienza, la capacità di ascolto e soprattutto l’attitudine ad assumersi responsabilità. Un dirigente deve saper rispondere delle proprie scelte e Antonio ha dimostrato nel tempo di possedere questa dote. Assicuro fin da ora la più ampia collaborazione istituzionale, perché la giustizia possa procedere in sintonia e in uno spirito di comune intesa. L’obiettivo è avere non solo un tribunale grande, ma un grande tribunale".

A nome dell’avvocatura è intervenuto l’avvocato Lauro, che ha sottolineato il ruolo ormai consolidato del Tribunale di Napoli Nord nel panorama giudiziario nazionale.

"Si apre una nuova fase nella vita di un ufficio giudiziario che ha saputo affermarsi e crescere negli anni. Siamo certi che il presidente Mungo saprà affrontare con determinazione le sfide che lo attendono. Il rigore delle decisioni deve sempre accompagnarsi al valore delle persone e guardiamo con fiducia al percorso che ci attende. Ringraziamo il presidente Todisco per il lavoro svolto, caratterizzato da continuità e concretezza. L’avvocatura crede profondamente nel dialogo istituzionale ed è pronta a concorrere alla costruzione di una giustizia sempre più efficiente".

Particolarmente intenso e personale l’intervento del Neopresidente Antonio Mungo, che ha ringraziato le numerose autorità presenti e tutte le persone che lo hanno accompagnato nel suo percorso professionale e umano.

"Vedere oggi rappresentanti dello Stato a così alto livello costituisce per me una grandissima emozione, così come la presenza dei miei familiari, che mi hanno accompagnato lungo questo cammino culminato con la nomina odierna".

Rivolgendosi ai magistrati, al personale amministrativo e all’avvocatura, Mungo ha ribadito la propria disponibilità al confronto e all’ascolto.

"Spero di essere un punto di riferimento per tutti. Ho sempre considerato fondamentale il dialogo con l’avvocatura e con tutte le componenti della giurisdizione. In particolare, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord si è costituito proprio negli anni in cui arrivai ad Aversa".

Il nuovo presidente ha poi ricordato con emozione il suo primo ingresso nel Tribunale di Napoli Nord nel 2013, quando l’Ufficio era ancora agli inizi della sua storia.

"Entrai in questo palazzo quando era quasi vuoto e, uscendo, mi chiesi se un giorno vi sarei tornato in una veste diversa. Oggi quel pensiero si è realizzato. Sono profondamente legato a questo Tribunale e a questa città. Mi impegnerò affinché l’Ufficio giudiziario sia sempre più integrato nel tessuto cittadino e rappresenti un punto di riferimento per il territorio, per le istituzioni e per il mondo delle professioni".

In conclusione, Mungo ha rivolto un ringraziamento speciale al suo predecessore.

"A Francesco Todisco mi lega un’amicizia di lunga data. Lo ringrazio sinceramente per il lavoro svolto e sono certo che la sua vicinanza e i suoi consigli continueranno ad accompagnarmi negli anni a venire".

La cerimonia si è svolta alla presenza del Prefetto di Napoli e di numerose autorità civili, militari e giudiziarie del distretto, testimoniando l’importanza del momento istituzionale e il forte legame del tribunale di Napoli nord con il territorio.