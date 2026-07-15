Città della Scienza, a Napoli un weekend interattivo alla scoperta dell'aria Il 18 e 19 luglio al Science Centre di Napoli l’invisibile diventa protagonista assoluto

Esiste qualcosa che ci circonda costantemente, indispensabile per la vita, eppure così silenzioso e trasparente da passare spesso inosservato: l'aria. Nel corso del fine settimana del 18 e 19 luglio dalle 10 alle 16, Città della Scienza invita grandi e piccoli a fermarsi, osservare e soprattutto sentire la sua incredibile forza.

Attraverso una formula unica che unisce l'apprendimento al puro divertimento, il Science Centre si trasforma in un grande laboratorio interattivo per esplorare i misteri della pressione atmosferica e della fisica che governa il nostro pianeta.

Un viaggio alla scoperta dell'aria a Città della Scienza

Il viaggio inizia all’interno di Corporea, il primo museo interattivo d’Europa interamente dedicato al corpo umano. Ad accogliere e accompagnare i visitatori lungo questo affascinante percorso ci sarà Aphel, il simpatico robot umanoide di Città della Scienza. Con la sua tecnologia d'avanguardia e la sua guida interattiva, Aphel renderà la visita un’avventura immersiva sospesa tra scienza, curiosità e gioco.

Il weekend propone due Science Show per tutta la famiglia, in programma alle 11:30 e alle 14:30. Che cosa succede quando togliamo l'aria che ci circonda? Grazie all'utilizzo spettacolare di una macchina per il sottovuoto, i comunicatori scientifici del Museo mostreranno dal vivo fenomeni fisici sorprendenti: palloncini che si gonfiano da soli fino a raddoppiare le loro dimensioni, liquidi che iniziano a bollire a temperatura ambiente e suoni che, privati del mezzo per propagarsi, svaniscono nel nulla. Un'esperienza ravvicinata per comprendere in modo immediato come forze invisibili influenzino profondamente la nostra quotidianità.

La Mostra "SensAzioni" fino al 26 luglio

Ma non è tutto: il fine settimana offre un viaggio a 360 gradi nella conoscenza. La Mostra "SensAzioni" (fino al 26 luglio) dove i visitatori potranno testare i confini della propria percezione in un percorso che unisce la meraviglia all'esperienza diretta; Insetti & Co.: un tuffo nel microscopico e affascinante universo degli artropodi; il Planetario: gli spettacoli sotto la cupola per esplorare lo spazio ampliando lo sguardo verso i confini dell'universo.