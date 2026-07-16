Operazione internazionale dei carabieri di Napoli: catturati due latitanti Ricercati il primo dal 2020 e il secondo dal 2023

Nell’ambito delle articolate e complesse indagini svolte i carabinieri del nucleo investigativo di Napoli coordinati dalla procura generale della repubblica presso la corte di appello, con ausilio della direzione centrale della polizia criminale, servizio Fast ha arrestato, rispettivamente in Polonia e in Spagna, due pericolosi latitanti:

Pischinger Rafal, di origini polacche, ricercato dal 2020, destinatario di un ordine di

esecuzione per la carcerazione, è stato rintracciato a Cracovia (Polonia), deve scontare una pena di anni 10 di reclusione. Il predetto è stato condannato in quanto ritenuto componente, con il ruolo di corriere di un’associazione finalizzata al traffico organizzato di sostanza stupefacente del tipo eroina, di cui 44 chilogrammi caduti in sequestro che operava tra l’Italia e la Turchia, paese dal quale lo stupefacente veniva importato nel territorio nazionale.



Antonio D’Aniello, ricercato dal 2023, aveva trovato rifugio a Palma di Maiorca (Spagna), dove si era stabilito, destinatario di un provvedimento di pene concorrenti, deve scontare una condanna di anni 6, mesi 6, gg. 21 ed euro 4.000,00 di multa per ricettazione e riciclaggio.



Nei prossimi giorni verranno infine avviate le previste procedure estradizionali nei loro confronti, al fine di farli rientrare in Italia e scontare così le relative condanne.