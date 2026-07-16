Cultura e inclusione a Volla: presentazione del libro "Gocce di parole" Raccolta fondi per corsi di formazione professionale dedicati a ragazzi neurodivergenti

Giovedì 23 luglio 2026, dalle ore 16:30 alle ore 18:00, la sala consiliare del comune di Volla (Via Aldo Moro, 1) ospiterà la presentazione ufficiale di "Gocce di parole", l’ultima opera letteraria dell'autore Costantino Capezzuto.

L'appuntamento, curato dall'organizzatrice Lidia Ianuario, si propone come un importante momento di condivisione culturale che unisce la passione per i libri a una nobile causa di solidarietà sociale. L'acquisto del volume durante l'evento contribuirà infatti a sostenere attivamente la raccolta fondi finalizzata al finanziamento di corsi di formazione professionale per persone neurodivergenti, promuovendo percorsi concreti di inclusione e autonomia nel territorio.

"Questo evento dimostra come la cultura possa farsi motore concreto di solidarietà e inclusione sociale», dichiara la promotrice dell'iniziativa, Lidia Ianuario. "Attraverso le pagine di Costantino vogliamo accendere una luce sul futuro dei ragazzi neurodivergenti, offrendo loro, grazie alla generosità di chi parteciperà, strumenti reali di formazione professionale per l'inserimento nel mondo del lavoro".

All'emozione dell'organizzatrice si unisce quella dell'autore, Costantino Capezzuto: "Gocce di parole" raccoglie pensieri che cercano un canale di comunicazione profondo con il lettore.

Sapere che queste parole si trasformeranno in azioni concrete e in opportunità di riscatto e crescita per questi ragazzi è per me il traguardo più grande e il vero senso di questa pubblicazione".

Al termine della presentazione, l'autore sarà a disposizione del pubblico per il tradizionale momento del "firmacopie" con dedica personalizzata. L'incontro prevede inoltre un gradito momento di convivialità, durante il quale ai partecipanti verrà offerto un caffè curato dal bar partner dell'iniziativa.

L’ingresso all'evento è libero e gratuito. Tutta la cittadinanza e gli organi di stampa sono stati invitati a partecipare.