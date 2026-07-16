Il miglior luogo dove rubare uno scooter? Davanti una caserma dei carabinieri Arrestato un 28enne di originario del Bangladesh

Napoli, quartiere Pendino, un 28enne di originario del Bangladesh è vicino ad uno scooter parcheggiato, lo guarda ed è pronto ad entrare in azione.

Forza il bloccasterzo, vuole rubarlo. Prova a danneggiare le scocche ma poco prima di fuggire una mano sulla spalla lo ferma. E’ di un carabiniere della stazione di Napoli Borgoloreto.

Il 28enne ha scelto il posto sbagliato. Le due ruote erano parcheggiate proprio davanti alla stazione e i carabinieri hanno osservato tutto dalle telecamere. Arrestato per furto il 28enne è ora in attesta di giudizio.