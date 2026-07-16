Ischia: baby truffatori in trasferta sull'isola Sullo smartphone le case da colpire e in tasca il rimborso per le spese di viaggio

180 euro in tasca come rimborso spese per il viaggio e sull'app google maps indirizzi e punti d’interesse “pinnati”.



È parte del corredo di due truffatori sulla cui carta d’identità i 18 sono un traguardo ancora lontano.



Hanno 15 e 16 anni, sono di Torre Annunziata e Napoli, in trasferta sull’isola verde per ingannare gli anziani e sottrarre loro quanto più denaro possibile. Come una pesca a strascico ma mirata e pianificata.

