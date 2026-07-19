Napoli: controlli nel cuore della movida partenopea Sette persone denunciate dai carabinieri

Continuano i controlli dei carabinieri della compagnia Napoli centro. A passare al setaccio sono le vie del centro storico e quelle di uno dei quartieri simbolo della movida napoletana, Chiaia.

Alle prime luci dell’alba il bilancio conta 84 persone identificate, 36 veicoli controllati, 18 contravvenzioni al codice della strada elevate e 4 persone segnalate alla Prefettura per uso personale di droga.

7 le persone denunciate: un 63enne, un 57enne, un 50enne e un 46enne sono stati sorpresi ad esercitare la professione abusiva di parcheggiatori. Denunciati, per detenzione abusiva di armi, tre uomini di origini srilankese. In casa, dove convivevano, trovati due proiettili.

Effettuati controlli anche con il personale dell’Asl di Napoli. 3 i ristoranti ispezionati nel quartiere di Chiaia. 17 in totale le prescrizioni elevate.