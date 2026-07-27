Evasione, tentata rapina in concorso e lesioni personali: due arresti a Napoli L'intervento degli agenti del commissariato di polizia Vicaria-Mercato

La polizia ha arrestato un 38enne per evasione e un 37enne per tentata rapina in concorso e lesioni personali.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in vico Gabella della Farina, hanno notato il 38enne che, accortosi della loro presenza, ha tentato di eludere il controllo, ma è stato repentinamente raggiunto dagli operatori.

Dagli accertamenti di seguito esperiti, gli operatori hanno scoperto la ragione del tentativo di fuga; l’uomo, difatti, era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari e, pertanto, lo hanno tratto in arresto.

Sempre gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Mancini, hanno notato il 37enne con fare circospetto e, pertanto, hanno proceduto al controllo.

L’intuito investigativo dei poliziotti ha trovato positivo riscontro poiché, in quei frangenti, sono stati avvicinati dai proprietari di un esercizio commerciale, i quali hanno raccontato che l’uomo, poco prima, in compagnia di un altro soggetto, li aveva aggrediti fisicamente nel tentativo di impossessarsi dell’incasso.