Napoli, Case Nuove: sorpreso con la droga e arrestato Raggiunto e bloccato non senza difficoltà

La polizia ha arrestato un 40enne per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Toscano, hanno notato il 40enne che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo, in quei frangenti, lo stesso si è disfatto di un involucro, lanciandolo nei pressi di una pattumiera.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, trovandolo in possesso di 40 euro, inoltre, gli operatori hanno recuperato l’involucro di cui il prevenuto si era disfatto, al cui interno hanno rinvenuto 14 dosi di crack.