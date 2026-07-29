Porta Capuana: controlli della polizia In campo gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato e dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, ha effettuato controlli nella zona di Porta Capuana.

Nel corso del servizio, gli agenti hanno identificato 42 persone, di cui 18 con precedenti e controllato 12 veicoli.