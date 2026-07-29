Porta Capuana: controlli della polizia

In campo gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato

porta capuana controlli della polizia

Ancora un servizio straordinario di controllo del territorio predisposto dalla Questura di Napoli nell’area di Porta Capuana, finalizzato alla prevenzione e repressione di ogni forma di illegalità...

Napoli.  

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato e dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, ha effettuato controlli nella zona di Porta Capuana.

Nel corso del servizio, gli agenti hanno identificato 42 persone, di cui 18 con precedenti e controllato 12 veicoli.

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