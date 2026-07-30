Settantenne preso a calci al volto, Nappi: episodio di cieca violenza "Pena severa per il responsabile"

"Nessuno sconto, nessuna attenuante, nessuna scusa. Al di là della causa che ha generato la rissa a Grumo Nevano, siamo davanti a un episodio di cieca violenza e di pura viltà.

Il giovane che ha colpito con un calcio al volto un 70enne caduto a terra mentre provava a dividere i contendenti, mandandolo in ospedale dove versa in gravi condizioni, deve essere punito severamente e scontare interamente in carcere la condanna.

L'anziano è in prognosi riservata in terapia intensiva all'ospedale di Frattamaggiore. I sanitari stanno facendo di tutto per strapparlo alla morte.

Un sentito ringraziamento ai carabinieri che hanno arrestato questo criminale. Vicinanza e solidarietà alla vittima".

Lo afferma Severino Nappi, vice coordinatore della Lega in Campania e componente del consiglio federale della Lega.