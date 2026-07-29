Napoli "insegue" Salerno: in giunta via libera al progetto per il Maradona Il derby istituzionale a distanza tra le due città in vista degli Europei 2032

La giunta comunale ha approvato, su proposta del sindaco Gaetano Manfredi e dell'assessore alle Infrastrutture Edoardo Cosenza, il progetto di riqualificazione dello stadio Diego Armando Maradona.

Il progetto e l'iter verso Figc e Uefa

Il progetto, composto da circa 500 elaborati, ha ottenuto il via libera della Conferenza dei Servizi e verrà trasmesso alla Figc e all'Uefa rispettando la data prescritta del 31 luglio per l'invio degli ultimi documenti ai fini del perfezionamento della candidatura per gli Europei 2032.

Un restyling nel segno della storia del Calcio Napoli

La riqualificazione prevede rilevanti lavori di architettura e ingegneria, conservando un forte carattere identitario e richiamando l'originale "Stadio del Sole" e la storia del Calcio Napoli. I lavori saranno finanziati dalla Regione Campania, con cofinanziamento del Comune di Napoli. Il progetto prevede un'organizzazione delle lavorazioni tale da non interrompere in nessuna fase la piena fruibilità calcistica dell'impianto.

La presentazione il 4 agosto

La presentazione nel dettaglio avverrà martedì 4 agosto nella sala giunta di Palazzo San Giacomo, alle ore 12.15, alla presenza del sindaco Manfredi e dell'assessore Cosenza.

Il "derby" con Salerno

Il via libera arriva poche ore dopo la presentazione del progetto per lo stadio Arechi da parte del sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, che ha bruciato sul tempo il capoluogo. Tra le due città un insolito "derby" per l'ammodernamento degli stadi.