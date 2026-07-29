Movida a Napoli, nuova ordinanza anti-caos del Comune per piazza Bellini Il provvedimento per limitre orari e alcolini

Da oggi, 29 luglio, e fino al 29 novembre 2026 saranno in vigore nuove misure per contenere l'inquinamento acustico e tutelare la quiete pubblica nell'area di piazza Bellini e nelle strade limitrofe, nel centro storico di Napoli.

Le ragioni del provvedimento

L'ordinanza sindacale, resa nota dal Comune, è stata adottata a seguito dei monitoraggi effettuati dall'Arpac e delle pronunce del Tribunale di Napoli, che hanno evidenziato il persistente superamento dei limiti di rumorosità nella zona, soprattutto nelle ore serali e notturne. L'obiettivo dichiarato è conciliare le esigenze delle attività economiche e della socialità con il diritto al riposo dei residenti, agendo sui fenomeni di aggregazione considerati la principale causa del disturbo acustico nell'area.

Le nuove regole su orari e vendita di alcolici

Nelle zone interessate dall'ordinanza entrano in vigore le seguenti disposizioni:

divieto di vendita e somministrazione per asporto di bevande alcoliche e analcoliche dalle 22.30 alle 6.00 del giorno successivo;

chiusura degli esercizi dalla domenica al giovedì all'1.00, con ulteriori 30 minuti concessi per il ricovero delle attrezzature e la pulizia dei locali;

chiusura il venerdì e il sabato alle 2.00, con una tolleranza di 30 minuti per le operazioni di chiusura e pulizia;

riapertura delle attività consentita dalle 6.00.

A chi si applicano le prescrizioni

Le regole riguardano tutte le tipologie di esercizi pubblici, le attività commerciali e artigianali, compresi i distributori automatici presenti nell'area interessata dal provvedimento.

Prossimi passi

Al termine del periodo di validità, fissato al 29 novembre 2026, è previsto un nuovo monitoraggio acustico da parte dell'Arpac per verificare l'efficacia delle misure adottate.