Sant’Antimo, provano a rubare un’autovettura: un arresto e una denuncia Nei guai un 20enne e un 17enne

È mattina inoltrata a Sant’Antimo. I carabinieri della tenenza di Sant’Antimo, insieme ai militari della Tenenza di Melito, sono impegnati in un servizio per contrastare un fenomeno ormai sempre più diffuso: i furti di auto all’interno delle aree commerciali.



Al confine tra i due comuni c’è un noto centro commerciale. Nonostante le temperature elevate le persone arrivano, parcheggiano le proprie auto e si dirigono verso i negozi. A osservare ogni movimento, però, ci sono anche i carabinieri.



Arriva un suv. Non è alla ricerca di un posto libero, ma si ferma accanto ad alcune auto in sosta. Dal sedile posteriore scende un ragazzo, ha compiuto 17 anni da poche ore. Si avvicina a una Fiat 500. Nota un finestrino lasciato aperto, apre lo sportello e inizia a maneggiare il volante, mentre l’auto resta ferma a fargli da copertura con altri 3 uomini a bordo.



I militari assistono all’intera scena e decidono di intervenire. Uno dei carabinieri tenta di bloccare il conducente, che però non ha alcuna intenzione di arrendersi. Dopo un breve parapiglia, ingrana la marcia e tenta di fuggire. Gli altri complici urlano al 17enne di scappare.



La fuga dura pochi metri. Il conducente viene bloccato, mentre gli altri due scendono e scappano. Anche il 17enne, che nel frattempo si era dato alla fuga, viene fermato.



Per il conducente, un 20enne, scattano le manette. Dovrà rispondere di concorso in furto e resistenza a pubblico ufficiale. Il 17enne è stato invece denunciato per furto. Continuano le ricerche dei due fuggitivi. Il 20enne arrestato è ora ai domiciliari in attesa di giudizio.