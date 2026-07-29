Finto carabiniere deruba anziana di 8mila euro in gioielli: arrestato 18enne L'indagato è originario della provincia partenopea

Un 18enne originario della provincia di Napoli, già con precedenti, è stato arrestato a Montecosaro dopo aver truffato un'anziana di 83 anni con la tecnica del finto carabiniere, portandole via gioielli per circa 8mila euro.

La truffa del finto militare dell'Arma

Lo schema utilizzato è quello classico: una telefonata in cui il truffatore si spaccia per un militare dell'Arma e convince l'anziana che la sua auto è coinvolta in una rapina, invitandola ad allontanarsi da casa. Successivamente si presenta alla porta qualificandosi come carabiniere e, con vari pretesti, la convince a consegnargli tutti i gioielli presenti in casa.

Il sospetto della vittima e l'intervento dei carabinieri

La donna, però, si era insospettita e aveva chiamato subito il 112. I carabinieri della Radiomobile di Civitanova Marche sono intervenuti nei pressi del Bar Fortuna a Montecosaro e hanno bloccato il ragazzo poco dopo il colpo, ancora con i monili addosso.

Refurtiva recuperata e giovane arrestato

La refurtiva è stata recuperata interamente e già restituita alla proprietaria. Il 18enne è stato arrestato in flagranza per truffa aggravata e si trova nelle camere di sicurezza della Stazione di Porto Recanati in attesa della convalida.