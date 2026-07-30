Piano di Sorrento: trattamento di disinfestazione adulticida territoriale La comunicazione alla cittadinanza

A partire dalle ore 22,00 del 31 luglio 2026 a Piano di Sorrento, avrà inizio il trattamento di disinfestazione adulticida territoriale, con prodotti a base di piretroidi di sintesi, registrati al ministero della salute, da operatori specializzati e con automezzi e attrezzature idonee.



"La popolazione è invitata a collaborare durante l'esecuzione del trattamento attuando le seguenti raccomandazioni: evitare l’esposizione all’aperto di alimenti ed indumenti portandoli all’interno della propria abitazione; portare all’interno dell’abitazione animali domestici e volatili in gabbia; chiudere finestre e balconi nel corso del trattamento ed evitare, se possibile, di sostare all’esterno delle zone trattate per evitare eventuali contatti accidentali con la soluzione insetticida che verrà nebulizzata durante lo svolgimento del servizio di disinfestazione".

Importante: per qualsiasi problema consultare il centro antiveleni dell'ospedale Riuniti Cardarelli a Napoli: 081.7472870 - 081.5453333 - Fax 081-7472880.