Anziano ucciso a pugni e strangolato: arrestato 25enne, è il killer di Varcaturo Svolta nelle indagini dei carabinieri nel napoletano

I carabinieri hanno arrestato su ordine del gip del tribunale di Napoli Nord un 25enne con l'accusa di aver ucciso nell'aprile 2025, colpendolo con pugni in faccia e strangolandolo, un 68enne.

Il delitto avvenne a casa dell'anziano, a Varcaturo, località del comune di Giugliano in Campania. Lo riferisce un'agenzia Ansa.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Giugliano, con il coordinamento della Procura di Napoli Nord, è emerso che i due si conoscevano, ma il 9 aprile di un anno fa tra di loro fa scoppiò una violenta lite per futili motivi, al culmine della quale il più giovane avrebbe assalito l'anziano, immobilizzandolo, e aggredendolo con ferocia. Il 25enne avrebbe colpito il 68enne con pugni al volto stringendogli infine le mani al collo.

Alla fine il 68enne è deceduto per arresto cardiocircolatorio. Subito dopo aver commesso l'omicidio, l'aggressore si sarebbe impossessato del telefono cellulare della vittima e di una modesta somma di denaro, mettendo poi a soqquadro l'abitazione, forse per simulare una rapina.

Determinanti per le indagini gli elementi emersi dall'analisi dei sistemi di videosorveglianza della zona e del traffico telefonico e telematico dei dispositivi in uso all'indagato.