Minaccia l'ex, prende a morsi la mamma e aggredisce suocero, sorella e padre Terrore a Bacoli nel napoletano

Il percorso del 25enne arrestato dai carabinieri della compagnia di Pozzuoli per arrivare alle manette è difficile da raccontare.

Lo scenario è Bacoli e il copione parla della fine di una storia mal digerita, di gelosie e violenza.



È pomeriggio quando uno scambio di messaggi tra il 25enne e la sua ex sfocia nell’ennesima minaccia.

Sto venendo sotto casa tua, dice, fai venire anche tuo padre. Vi taglio la testa. La ragazza è spaventata, avvisa il padre che la raggiunge.



Il 25enne, prima di uscire, discute con la madre che gli suggerisce di dimenticare quella ragazza, di lasciarla in pace. La spintona, lei cade e batte con la testa contro il bracciolo del divano.

Poi la morde al braccio e si allontana.



Mentre l’anziana si fa portare al pronto soccorso da alcuni parenti, l’arrestato si presenta in scooter sotto casa dell’ex.

Impugna un coltello da cucina. Incontra l’ex suocero, anche lui armato ma di una mazza da baseball.

Lo scontro è mediato da un passante che riesce a evitare il peggio.



Da lì, si sposta sotto casa di sua sorella. Ha ancora il coltello. Grida per farsi sentire, vuole accoltellare anche lei. Il portone è chiuso ma il giovane lo manda in frantumi. Insulta e minaccia anche altri residenti poi scappa.



Raggiunge il pronto soccorso dove era stata portata la madre e incrocia suo padre. Lo schiaffeggia, lo spinge a terra e tenta di strangolarlo. Poi fugge.

I carabinieri della sezione radiomobile e della stazione di Pozzuoli, quelli delle stazioni di Monteruscello e Licola lo troveranno poco dopo. Arrestato per atti persecutori, lesioni e minaccia aggravata, il 25enne è ora in carcere in attesa di giudizio.