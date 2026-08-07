Napoli, rogo nel campo nomadi di via del Riposo, in fiamme tonnellate di rifiuti Vigili del fuoco a lavoro tutta la notte, avviata la bonifica

Dalla scorsa notte i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Napoli sono impegnati in un complesso intervento in via del Riposo dove un violento incendio si è sviluppato all'interno di un campo nomadi della zona. Le fiamme, nate da focolai la cui origine è tuttora al vaglio delle forze dell'ordine, hanno rapidamente avvolto cumuli di rifiuti di ogni genere, materiali plastici e scarti di risulta edili accumulati nell'area, minacciando la salubrità dell'aria per i residenti del circondario.

L'intervento e i soccorsi: in azione i mezzi meccanici

L'allarme è scattato nella giornata di ieri, ma la gravità del rogo ha reso necessarie operazioni che sono andate avanti per tutta la notte. Per domare definitivamente le fiamme e scongiurare la presenza di focolai nascosti nel sottosuolo, i caschi rossi hanno dovuto fare ricorso a mezzi pesanti. Sono stati utilizzati escavatori utili per smuovere le montagne di detriti e consentire l'idro-carico in profondità. L'area è stata isolata e messa in sicurezza per evitare il propagarsi del fuoco alle strutture adiacenti. Avviata da stamane la bonifica del materiale di risulta per neutralizzare la spessa coltre di fumo tossico.

Le ombre sulle cause e l'impatto ambientale

La zona di via del Riposo non è nuova a episodi di questo genere, spesso al centro di segnalazioni per lo sversamento illecito di materiali pericolosi. Sebbene l'emergenza immediata sia stata rientrata grazie al pronto intervento dei soccorritori, resta aperto il nodo relativo alla sicurezza ambientale e alla prevenzione dei roghi tossici nell'area metropolitana. Spetterà ora alle autorità preposte e alle forze dell'ordine effettuare i rilievi per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto e accertare eventuali responsabilità dolose o colpose nell'innesco dell'incendio.