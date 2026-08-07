IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Il "nuovo" Max Il Napoli ha giocato davvero con il 4-3-3 contro l'Osasuna...

Il Napoli ha giocato davvero con il 4-3-3 contro l'Osasuna. Si è schierato, infatti, con: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Marianucci, Spinazzola, Folorunsho, Lobotka, Anguissa, Politano, Giovane e Hojlund. Mi sono sono detto: "Il nuovo Max fa di necessità virtù, altrimenti che ruolo darebbe a De Bruyne? Mezzala?". E se fosse proprio la posizione ideale per lui? Vuoi vedere che il Napoli si libera - come si dice - di Lukaku e Lang in un solo colpo, si tiene Neres e Alisson e pure Lucca, e fa una squadra da 4-3-3 puro, tenendo come rincalzi di centrocampo Vergara e lo stesso Folorunsho? Purché non diventi, però, come con l'Osasuna, un 6-3-1.