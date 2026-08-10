Incendio a San Giuseppe Vesuviano: in corso monitoraggio diossine In campo l'agenzia regionale per l’ambiente

L’agenzia regionale per l’ambiente sta monitorando gli effetti dell’incendio divampato ieri pomeriggio presso un centro di raccolta di rifiuti urbani a San Giuseppe Vesuviano in località Vasca al Pianillo.

Il dipartimento Arpac di Napoli ha effettuato due sopralluoghi, ieri e stamattina, per le valutazioni del caso. L’incendio, che all’atto del primo sopralluogo risultava estinto, sebbene con la presenza di residue fumarole, ha coinvolto principalmente sterpaglie e cassoni di plastica per la raccolta differenziata.

Dalle informazioni raccolte, è stato spento in circa due ore a seguito delle operazioni dei Vigili del fuoco.

Stamattina è stato avviato il monitoraggio di diossine, furani, policlorobifenili aerodispersi, mediante un campionatore ad alto flusso posizionato nei pressi del luogo dell’incendio. All’atto del secondo sopralluogo non risultavano presenti fumarole residue. I risultati degli accertamenti in corso verranno diffusi attraverso il sito arpacampania.it.