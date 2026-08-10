Tragedia a Baia Domizia: 17enne napoletana trovata morta in casa La giovane sarebbe deceduta per cause naturali, indagini in corso

Una drammatica notizia ha sconvolto la quiete delle vacanze estive sul litorale domizio proprio all’inizio della settimana di Ferragosto. Una giovane di appena 17 anni ha perso la vita all’interno dell’abitazione in cui si trovava in villeggiatura con la propria famiglia. La tragedia si è consumata in via Trimoletto, nella zona residenziale di Baia Felice (località Baia Domizia).

Il dramma in casa e l'allarme dei familiari

A fare la tragica scoperta sono stati i genitori e il fratello della ragazza. I familiari hanno lanciato immediatamente l'allarme al numero unico di emergenza. Sul posto si sono diretti a sirene spiegate i sanitari del 118 con un'ambulanza, unitamente ai Carabinieri della stazione locale. Nonostante i tentativi di rianimazione e le manovre di soccorso, il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'adolescente.

Gli accertamenti e la ricostruzione dell'Arma

Come previsto dal protocollo giudiziario nei casi di decesso improvviso in abitazione privata, i militari dell'Arma hanno avviato una rapida attività d'indagine per escludere qualsiasi ipotesi di reato. I rilievi eseguiti nell'immobile e l'esame esterno del medico legale hanno escluso tracce di violenza o il coinvolgimento di terzi. La morte è stata attribuita a cause naturali, riconducibili a un malore improvviso e fatale.Data la chiarezza del quadro clinico e l'assenza di elementi sospetti, la Procura della Repubblica competente non ha ritenuto necessario disporre l'autopsia presso l'Istituto di Medicina Legale.

Il rientro della salma a Napoli

Espletate le formalità burocratiche e ottenuto il nulla osta da parte dell'Autorità Giudiziaria, la salma è stata già restituita ai genitori. La salma farà rientro a Napoli, città d'origine della famiglia, dove saranno celebrati i funerali per l'ultimo saluto alla giovane.