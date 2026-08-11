Salta condotta del gas, caos e disagi a Napoli: "Sicurezza ripristinata" Erano stati sgomberati uno stabile, un bar e una chiesa

Nelle scorse ore una fuga di gas ha determinato la messa in sicurezza su via Caravaggio nel quartiere Fuorigrotta a Napoli. Sgomberati uno stabile, un bar e una chiesa, la Parrocchia Immacolata di Lourdes, con 7 nuclei familiari fuori dall’abitazione e con la circolazione interdetta nell’area. Al termine dei lavori rientro a casa per le famiglie con l'allarme rientrato e le condizioni di sicurezza ripristinate: ha sottolineato l'amministrazione comunale.

Pronto intervento nell'area

La fuga di gas si è originata dalla sede stradale di un condominio. A tutela della pubblica incolumità era stata disposta immediatamente l’evacuazione cautelativa degli immobili interessati dalla Polizia Municipale con gli agenti impegnati a delimitare l’area di emergenza e l’assistenza ai cittadini con le squadre dell’Italgas. I tecnici della società hanno eseguito i rilievi per l’individuazione del punto esatto della perdita sotterranea e hanno definito l’intervento necessario alla risoluzione. L’incrocio tra via Terracina, via Consalvo e via Caravaggio, era stato interdetto alla circolazione fino al termine dei lavori, registrato nelle scorse ore.

"Dispersione prontamente individuata"

“L’evento si è generato accidentalmente nel corso dell’intervento di ammordamento della rete. - ha spiegato Italgas - La dispersione è stata prontamente individuata e messa in sicurezza e non si sono registrati danni a persone o cose né problemi per la sicurezza dei cittadini. Non risultano utenze disalimentate e la continuità del servizio è garantita a tutte le utenze interessate". Il lavoro per riparare il danno e chiudere l'intervento è stato completato nel corso della giornata.