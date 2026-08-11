Strappa il cellulare dalle mani di una turista: ennesima rapina a Napoli E' successo in via Marina. La polizia arresta gli autori

La polizia ha arrestato un 37enne ed un 38enne, entrambi con precedenti, per concorso in rapina aggravata, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Gli agenti della squadra Mobile, liberi dal servizio, nel transitare in via Marina, hanno notato il 37enne che, dopo aver strappato il cellulare dalle mani di una turista, si è dato alla fuga a bordo di uno scooter condotto da un complice.

Ne è nato un lungo inseguimento fino a quando, giunti in via Lanzieri, dopo aver impattato contro un ostacolo, i predetti hanno abbandonato il veicolo dandosi alla fuga a piedi; in quei frangenti, il 37enne si è disfatto del cellulare che è stato prontamente recuperato.

Tuttavia, gli operatori li hanno raggiunti e, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, li hanno bloccati.