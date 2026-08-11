Lukaku-Fenerbahce, è fatta! Il Napoli ha accettato l'offerta del club turco Il futuro di Romelu Lukaku sembra ormai scritto al Fenerbahce

Arrivato l'ormai noto "Here We Go" dell'esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, sulla vicenda Lukaku. Il centravanti belga sembra esser pronto a raggiungere il Fenerbahçe ed il Napoli avrebbe accettato l'offerta arrivata dal club turco. Big Rom non ha mai raggiunto i compagni nel ritiro di Castel di Sangro dov'era atteso e si prepara adesso ad iniziare una nuova avventura altrove.

Il Napoli, dopo aver rifiutato una prima offerta del Fenerbahçe da 6 milioni di euro, avrebbe accettato un rilancio della società. Secondo Romano, i due club avrebbero raggiunto un accordo verbale, mentre la documentazione verrà definita oggi.

Lukaku-Fenerbahce, c'è l'Here We Go

Di seguito quanto raccontato da Fabrizio Romano:

Romelu Lukaku al Fenerbahçe, Here We Go! Via libera dal Napoli, accordo raggiunto tra i due club. La nuova offerta, rivelata ieri sera e del valore di oltre 6 milioni di euro, è stata accettata e Lukaku ha dato il suo assenso a tutti i termini. Accordo verbale per ora, la documentazione verrà verificata oggi.