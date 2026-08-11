Lukaku-Fenerbahce, è fatta! Il Napoli ha accettato l'offerta del club turco

Arrivato l'ormai noto "Here We Go" dell'esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, sulla vicenda Lukaku. Il centravanti belga sembra esser pronto a raggiungere il Fenerbahçe ed il Napoli avrebbe accettato l'offerta arrivata dal club turco. Big Rom non ha mai raggiunto i compagni nel ritiro di Castel di Sangro dov'era atteso e si prepara adesso ad iniziare una nuova avventura altrove.
Il Napoli, dopo aver rifiutato una prima offerta del Fenerbahçe da 6 milioni di euro, avrebbe accettato un rilancio della società. Secondo Romano, i due club avrebbero raggiunto un accordo verbale, mentre la documentazione verrà definita oggi.
Lukaku-Fenerbahce, c'è l'Here We Go
Di seguito quanto raccontato da Fabrizio Romano:
Romelu Lukaku al Fenerbahçe, Here We Go! Via libera dal Napoli, accordo raggiunto tra i due club. La nuova offerta, rivelata ieri sera e del valore di oltre 6 milioni di euro, è stata accettata e Lukaku ha dato il suo assenso a tutti i termini. Accordo verbale per ora, la documentazione verrà verificata oggi.