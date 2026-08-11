Compleanno Allegri, gli auguri di De Laurentiis: «Lavoreremo intensamente» Aurelio De Laurentiis ha pubblicato un messaggio di auguri per Allegri

Il nuovo allenatore del Napoli, Massimiliano Allegri, compie oggi - 11 agosto 2026 - 59 anni. Un compleanno che il tecnico livernese trascorrerà in maglia azzurra, festeggiando con calciatori e società dal ritiro di Castel di Sangro. La fase prestagionale in Abruzzo per il Napoli sta per giungere al termine: oggi ci sarà allenamento pomeridiano, domani la partita contro l'Aris Salonicco ed il 13 la partenza.

Non mancheranno gli auguri dei tifosi al campo ed una celebrazione serale con la squadra per il compleanno del mister a Rivisondoli. La presentazione della squadra, invece, che doveva tenersi in piazza Plebiscito con i tifosi, si terrà allo Stadio Teofilo Patini prima della partita del 12 agosto.

Tanti auguri Max Allegri: il messaggio di De Laurentiis

Per il compleanno di mister Massimiliano Allegri il club azzurro ha pubblicato il consueto post di auguri. Speciale invece il messaggio del presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis, pubblicato alla mezzanotte in punto dell'11 agosto su X:

Tanti auguri azzurri Max! Stai imparando a conoscere la mia famiglia e quella cazzutissima del Napoli. Vedrai che insieme potremo lavorare intensamente