Napoli, 30 interventi di tutela del decoro urbano in diverse aree della città Proseguono le attività pianificate dal Tavolo Tecnico permanente per il Decoro Urbano a Napoli

Trenta interventi per la tutela del decoro urbano realizzati nel corso di una settimana in diverse aree della città di Napoli. Attività previste e pianificate nell'ambito del Tavolo Tecnico permanente per il Decoro Urbano con l'obiettivo di garantire la cura e la piena fruibilità degli spazi pubblici.

Le attività sono state pianificate e realizzate attraverso un'azione coordinata degli assessorati, delle Municipalità e delle società partecipate del Comune, con il coinvolgimento, a seconda delle necessità, di Asia Napoli, Napoli Servizi, dei Servizi Sociali e della Polizia Locale, nonché con il supporto dell'ASL.

Decoro urbano a Napoli: le aree del centro interessate

Tra le aree interessate figura la Fontana del Marinaretto, nella zona degli chalet di Mergellina, dove sono stati effettuati due interventi di pulizia delle aiuole e dell'area circostante. Le operazioni hanno consentito di rimuovere rifiuti, materassini e diverse suppellettili lasciate nell'area da persone senza fissa dimora. Un intervento analogo è stato realizzato nelle aree circostanti le Torri Aragonesi, dove è stata effettuata anche la pulizia della Fontana della Marinella e di piazza del Carmine.

Un'importante attività di pulizia ha interessato anche piazza Garibaldi, dove è stata rimossa una considerevole quantità di rifiuti accumulata intorno alle alberature presenti nella zona. Nel centro storico, in particolare nell'area di via Duomo e nei pressi dei porticati del Duomo di Napoli, sono stati effettuati quattro interventi di pulizia e sanificazione finalizzati al ripristino delle condizioni di decoro e fruibilità degli spazi pubblici.

Pulizia anche ad Agnano e Bagnoli

Accanto alle attività programmate con cadenza settimanale, sono stati realizzati ulteriori interventi per far fronte a situazioni specifiche. Uno di questi ha riguardato via Agnano agli Astroni, dove è stata effettuata la pulizia dell'area attualmente transennata in seguito a uno smottamento, che nel tempo era diventata un ricettacolo di rifiuti e fogliame secco. Ulteriori operazioni sono state realizzate in via Nicola Stigliola, piazza Bisignano, piazza Dante, via Cesare Rosaroll e piazza De Iorio.

A Bagnoli, infine, attività congiunta del personale del servizio Tutela del Mare e di Asia: ripulita l’area di Piazza a Mare.