Ischia: tenta la truffa del finto carabiniere ma il colpo va a vuoto La polizia arresta un 19enne

La polizia ha arrestato un 19enne, per truffa aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti del commissariato di Ischia sono intervenuti in via Nuova dei Conti a seguito della segnalazione di una tentata truffa ai danni di una persona anziana.

In quei frangenti, i poliziotti hanno prontamente raggiunto l’appartamento in questione dove hanno preso contatti con i richiedenti i quali, mentre interloquivano in vivavoce con uno sconosciuto che si era presentato come un appartenente all'arma dei carabinieri, hanno raccontato che lo stesso, convinto di essere al telefono con la loro anziana madre, aveva riferito che di lì a poco sarebbe giunto un “collega” presso l’abitazione per effettuare dei controlli ai monili e alle banconote posseduti dalla donna.

Poco dopo si è presentato alla porta il 19enne che, con non poche difficoltà, è stato bloccato e arrestato.