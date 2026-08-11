Tenta furto in un'abitazione: scappa, travolge poliziotto e viene arrestato Manette ai polsi di un 20enne

La polizia ha arrestato un 20enne per tentato furto, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Un agente libero dal servizio del commissariato di Pozzuoli, nel percorrere via Carlo Vanvitelli a Bacoli, ha notato il giovane a bordo di uno scooter insieme ad un altro complice, entrambi con volto travisato, fermarsi nei pressi di una villetta ed entrare all’interno della stessa.

L’agente, avendo compreso l’intento delittuoso dei due, è prontamente intervenuto qualificandosi come appartenente alla polizia di stato e, alla sua vista, i due uomini lo hanno spintonato nel tentativo di darsi alla fuga.

In quei frangenti il 20enne è salito a bordo dello scooter e, dopo essere partito a forte velocità, ha travolto l’agente facendolo rovinare al suolo finchè l’operatore, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, è riuscito a bloccarlo, anche grazie all’ausilio di una volante del commissariato di Pozzuoli, mentre il complice è riuscito a far perdere le proprie tracce.