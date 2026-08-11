Juve Stabia: ecco Justin Kumi in prestito dal Sassuolo Il centrocampista: "Ringrazio il club per avermi dato questa opportunità"

La Juve Stabia ha ufficializzato l'accordo con il Sassuolo per il prestito di Justin Kumi. "Venire qui a Castellammare per me è un onore. Ringrazio la Juve Stabia per avermi dato questa opportunità e mi auguro di poter ripagare la fiducia della società. Sono un giocatore di quantità con inserimento e che abbina una buona qualità. Sono pronto ad aiutare la squadra e portare risultati importanti in questa città. So per certo che i tifosi ci sosterranno sempre. Vi aspetto numerosi allo stadio": ha affermato il centrocampista ai canali ufficiali social.

La scheda

"Nato a Castelfranco Veneto il 16 luglio 2004, Kumi è cresciuto nel settore giovanile del Sassuolo, club con il quale ha fatto il suo esordio tra i professionisti in Serie A il 28 febbraio 2024, nella gara contro il Napoli. Nella stagione 2024/25, in Serie BKT, ha iniziato il campionato con la maglia neroverde, collezionando 3 presenze, prima di trasferirsi nel mese di gennaio alla Reggiana, con la quale ha totalizzato 8 presenze al termine della stagione. Nella scorsa stagione ha vestito la maglia dell’Avellino, raccogliendo 19 presenze e realizzando una rete".