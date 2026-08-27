Ischia: sorpreso con la droga e arrestato Le manette sono scattate ai polsi di un 19enne

La polizia ha arrestato un 19enne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Gli agenti del commissariato di Ischia, hanno controllato l’abitazione del giovane, dove hanno rinvenuto, ben occultati sotto il motore esterno dell’impianto di condizionamento, un involucro contenente circa 36 grammi di hashish, 47 dosi di cocaina del peso complessivo di circa 25 grammi e un bilancino di precisione

Inoltre, all’interno dell’appartamento, gli operatori hanno rinvenuto 330 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.