La scoperta: su whatsapp la mappa in tempo reale dei controlli dei carabinieri 300 sentinelle per monitorare i posti di blocco ed evitare guai

Un pusher in manette per detenzione di droga a fini di spaccio. 40 grammi ceduti ad un cliente in cambio di 400 euro. In attesa di giudizio un 20enne, segnalato l’acquirente.

L’arresto dei carabinieri della stazione di Vico Equense. Senza dubbio un colpo importante ma la notizia deve ancora arrivare.



Prima di continuare, una piccola premessa.

Il 20enne è stato sorpreso a spacciare durante un servizio antidroga condotto a piedi, da militari in uniforme e in borghese. Nessun posto di controllo, un’operazione chirurgica estemporanea.

Perché questo chiarimento?



Il motivo risiede in un gruppo whatsapp chiamato “Pdb Allert”. Tra i membri circa 300 persone, tutte verosimilmente residenti in costiera. Pdb è l’acronimo di posti di blocco. Non è necessario tradurre Allert.



In sostanza, un gruppo di cittadini ha messo in piedi una rete di crowdsourcing basata sulla messaggistica istantanea che garantisce un monitoraggio in tempo reale dei movimenti delle forze dell’ordine. Aggiornamenti continui da centinaia di occhi sul territorio, condivisi per offrire agli utenti una strada alternativa.

"Carabinieri alla fine di via bagnulo nascosti", "Posto di blocco carabinieri piazza a Seiano", "Carabinieri in giro per piazza mercato", "Carabinieri piazza Lauro", alcuni dei messaggi inviati.

A tradire l’esistenza della chat le notifiche continue ricevute dall’acquirente segnalato dai carabinieri, durante la stesura degli atti. I militari approfondiranno la questione, concentrandosi su contenuti e utenti del gruppo.